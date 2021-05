Atalanta-Juve è 1-1 all’intervallo: a Kulusevski risponde Malinovskyi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Al Mapei Stadium Atalanta e Juventus si contendono la finale di Coppa Italia 2020-21, gara importante che segna anche il ritorno del pubblico negli stadi nel nostro Paese. Parte fortissimo la Dea con Palomino che impegna Buffon e Zapata che sfiora il gol del vantaggio al 5?. Al quarto d’ora Pessina viene toccato da Rabiot in area di rigore ma non c’è nessun intervento sull’episodio da parte del VAR. Ancora Zapata e poi Freuler vicini a portare in vantaggio i nerazzurri, ma la zampata che decide la prima frazione di gioco è di Dejan Kulusevski, bel sinistro a giro dopo un’azione di contropiede. Proteste dell’Atalanta per l’episodio dal quale è partito il contropiede, con Cuadrado che entra duro su Gosens, ma Massa conferma la rete. Al 42? Freuler ruba palla a Rabiot e allarga sulla destra per Hateboer. L’esterno ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 19 maggio 2021) Al Mapei Stadiumntus si contendono la finale di Coppa Italia 2020-21, gara importante che segna anche il ritorno del pubblico negli stadi nel nostro Paese. Parte fortissimo la Dea con Palomino che impegna Buffon e Zapata che sfiora il gol del vantaggio al 5?. Al quarto d’ora Pessina viene toccato da Rabiot in area di rigore ma non c’è nessun intervento sull’episodio da parte del VAR. Ancora Zapata e poi Freuler vicini a portare in vantaggio i nerazzurri, ma la zampata che decide la prima frazione di gioco è di Dejan, bel sinistro a giro dopo un’azione di contropiede. Proteste dell’per l’episodio dal quale è partito il contropiede, con Cuadrado che entra duro su Gosens, ma Massa conferma la rete. Al 42? Freuler ruba palla a Rabiot e allarga sulla destra per Hateboer. L’esterno ...

