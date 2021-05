Ascolti TV | i debutti della stagione 2020 2021 confrontati con quelli dell’anno precedente

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Maneskin all'EurovisionAnche quest’anno DavideMaggio.it ha deciso di monitorare tutti inuovaTVconfrontandoli condello scorso anno. Nessuno, d’altronde, può prescindere dagli. Ecco chi sale e chi scende rispetto all’ultima annata televisiva.18 maggioEurovision Song Contest (Rai 4) ? martedì 18 maggio: 533.000 – 2.2% martedì 14 maggio 2019: 421.000 – 1.7% Il contesto: Dopo un anno di pausa per la pandemia, torna l’Eurovision Song Contest con la prima delle due semifinali, in diretta da Rotterdam, commentata per l’Italia da Ema Stokholma con Saverio Raimondo che prende il posto di Federico Russo. La prima semifinale di ...

Advertising

fabiofabbretti : #AscoltiTv: prima semifinale da record per l'#Eurovision su Rai 4. Tutti i debutti di quest'anno confrontati con q… - fabiofabbretti : #AscoltiTv: tutti i debutti di quest'anno confrontati con quelli della scorsa stagione. Ecco com'è andata ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti debutti

Tvblog

Nella graduatoria delle prime 150 emissioni perè ancora una volta in testa 'Il Commissario ... sono andati bene, infatti, idi 'Leonardo' (Lux), 'Makari' (Palomar), 'Mina Settembre', '...notevoli Per migliorare le sorti della serie, che dopo la prima stagione cominciò a otteneredeludenti, si decise di aggiungere un altro personaggio: Batgirl, nuova spalla dei ...La della Staatsoper di Vienna rende disponibile sino al 17 luglio in streaming un ottimo Parsifal di Richard Wagner ecco di cosa si tratta ...Finisce 3-2 per la Roma la gara di ritorno contro il Manchester utd, decide la sfida il giovane Zaleski. Gli inglesi ok finale dovranno vedersela con ...