Alexander McQueen svela la pre-fall Autunno Inverno 2021

(Di mercoledì 19 maggio 2021) , mostrando una donna determinata e forte attraverso capi formali, ma comodiha mostrato l’anteprima della collezione. Dalle prime immagini del video caricato su YouTube, appena un minuto di sfilata è già chiara l’idea di donna che lo stilista inglese vuole trasmettere. “Uno studio sull’abbigliamento e la personalità: ritratti” è il titolo di questa anticipazione, in cui vediamo una donna forte, coraggiosa e determinata. Cappotti e soprabiti dagli ampi volumi, soprattutto sulle maniche, che diventano molto voluminose. Accanto ai cappotti vediamo completi con giacche e gonne parka o pantaloni dalle linee pulite, quasi maschili, così come i cappotti doppiopetto, che ricordano un po’ le linee militari. Alle linee pulite seguono forme più articolate, con ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alexander McQueen

L'Officiel Italia

Ma si pensi anche a tutte le super model come lei che - sulle passerelle di Yves Saint Laurent,, John Galliano e Prada - hanno sempre proposto all'immaginario comune quelle che sono ...La rinuncia alla pelliccia naturale è condivisa con altre aziende come Gucci, Giorgio Armani, Versace e Prada , una lunga lista nella quale di recente sono entratie Balenciaga, ...La casa di moda romana ha deciso di puntare solo sulla linea principale: a partire dal 2022 l’azienda abbandonerà la linea Valentino Polar e ...Delle silhouette supersoniche sature di colori scrivono la storia della nuova collezione di Alexander McQueen, perfettamente in sintonia coi tempi con le sue donne potenti e autoritarie.