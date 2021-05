Violenza su donne: Polidori, 'preoccupati per fenomeno cresciuto con pandemia' (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "I dati Istat sull'aumento esponenziale della Violenza fisica e psicologica contro le donne nel 2020, anche a causa del lockdown e delle misure anticontagio, certificano ciò che da tempo con Azzurro Donna abbiamo analizzato e denunciato: la pandemia ha inasprito un fenomeno purtroppo già largamente diffuso in Italia". Lo afferma la deputata e coordinatrice nazionale di Azzurro Donna di Forza Italia, Catia Polidori. "A preoccupare molto -aggiunge- è anche l'età delle vittime, molte delle quali sono addirittura sotto i 24 anni mentre altre hanno superato i 55. La rete dei centri antiViolenza, seppure tra mille difficoltà, ha saputo rispondere al grido di allarme delle donne, adattandosi alle necessità del particolare momento e rimodulando ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "I dati Istat sull'aumento esponenziale dellafisica e psicologica contro lenel 2020, anche a causa del lockdown e delle misure anticontagio, certificano ciò che da tempo con Azzurro Donna abbiamo analizzato e denunciato: laha inasprito unpurtroppo già largamente diffuso in Italia". Lo afferma la deputata e coordinatrice nazionale di Azzurro Donna di Forza Italia, Catia. "A preoccupare molto -aggiunge- è anche l'età delle vittime, molte delle quali sono addirittura sotto i 24 anni mentre altre hanno superato i 55. La rete dei centri anti, seppure tra mille difficoltà, ha saputo rispondere al grido di allarme delle, adattandosi alle necessità del particolare momento e rimodulando ...

