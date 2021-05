Via Borgo Santa Caterina e via Broseta, dehors dal 21 maggio (Di martedì 18 maggio 2021) Dal 21 di maggio tornano i dehors sulle corsie preferenziali per i bus di via Borgo Santa Caterina e di via Broseta a Bergamo: come lo scorso anno, torna la soluzione pensata dall’Amministrazione comunale, in accordo con il Distretto Urbano del Commercio e l’associazione dei commercianti di Borgo Santa Caterina, per far fronte alla necessità del distanziamento sociale, alle restrizioni imposte ai locali dalle misure anti-Covid19 e, infine, dalla necessità di dare ossigeno a quegli operatori economici. Mercoledì 19 maggio partiranno le operazioni di posa – da parte della Za.Za. di Alberto Zambelli – dei dehors lungo via Borgo Santa Caterina: saranno ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 maggio 2021) Dal 21 ditornano isulle corsie preferenziali per i bus di viae di viaa Bergamo: come lo scorso anno, torna la soluzione pensata dall’Amministrazione comunale, in accordo con il Distretto Urbano del Commercio e l’associazione dei commercianti di, per far fronte alla necessità del distanziamento sociale, alle restrizioni imposte ai locali dalle misure anti-Covid19 e, infine, dalla necessità di dare ossigeno a quegli operatori economici. Mercoledì 19partiranno le operazioni di posa – da parte della Za.Za. di Alberto Zambelli – deilungo via: saranno ...

