Vaccini | il Cts è sicuro | “Bisognerà fare la terza dose” Ipotesi sui tempi

(Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUnadi vaccino anti-Covid “è assolutamente ragionevole che debba essere fatta, ma non è stimabile quando dovrà essere raccomandata la somministrazione”. Così Locatelli, Cts, in audizione a Commissione Sanità in Senato. “Idi osservazione dei soggetti immunizzati sono ancora limitati. E’ ragionevole pensare che si vada dai 10 mesi in su, cioè per 10 mesi dovrebbe mantenersi la capacità protettiva dei soggetti vaccinati, ma è anche possibile che questo intervallo temporale venga prolungato“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.