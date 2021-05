Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 18/05/21 (Di martedì 18 maggio 2021) E lo sapevo che alla fine avrebbero insabbiato tutto e mandato in onda solo 1/4 di quello che è successo! Già delle accuse di Riccardo Guarnieri a Roberta Di Padua hanno fatto un montaggio che, tra tagliuzzi di qua e tagliuzzi di là, ha finito per non far capire una mazza a nessuno, se non a chi aveva letto le anticipazioni, e quindi per tutelare la Di Padua. Sempre dalle anticipazioni leggiamo: Armando ha replicato ma essendo senza microfono non si è sentito cosa ha detto. Riccardo gli si è rivoltato contro quasi a mettergli le mani addosso tanto da indurre altri presenti a dividerli. Perché non abbiamo visto questa scena? L’ho detto ieri e lo ribadisco: non l’abbiamo vista perché evidentemente è stata considerata una scena violenta e non opportuna da mandare in onda. Può starci, potrei condividere, ma invece INORRIDISCO se penso che al contrario lo schiaffone in faccia di Roberta a ... Leggi su isaechia (Di martedì 18 maggio 2021) E lo sapevo che alla fine avrebbero insabbiato tutto e mandato in onda solo 1/4 di quello che è successo! Già delle accuse di Riccardo Guarnieri a Roberta Di Padua hanno fatto un montaggio che, tra tagliuzzi di qua e tagliuzzi di là, ha finito per non far capire una mazza a nessuno, se non a chi aveva letto le anticipazioni, e quindi per tutelare la Di Padua. Sempre dalle anticipazioni leggiamo: Armando ha replicato ma essendo senza microfono non si è sentito cosa ha detto. Riccardo gli si è rivoltato contro quasi a mettergli le mani addosso tanto da indurre altri presenti a dividerli. Perché non abbiamo visto questa scena? L’ho detto ieri e lo ribadisco: non l’abbiamo vista perché evidentemente è stata considerata una scena violenta e non opportuna da mandare in onda. Può starci, potrei condividere, ma invece INORRIDISCO se penso che al contrario lo schiaffone in faccia di Roberta a ...

