Tuttosport: Gattuso piace alla Juve per il carattere e l'identità che trasmette

Gennaro Gattuso è destinato a lasciare il Napoli e con ogni probabilità Andrea Pirlo non sarà più l'allenatore della Juventus. Tuttosport scrive che Gattuso è un'idea per il club bianconero, che ne apprezza le qualità caratteriali e la capacità di lasciare il proprio marchio sulle squadre che allena. Per queste ragioni, la Juve starebbe considerando anche il tecnico degli azzurri.

