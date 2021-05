Tre cuccioli di cicogna nera al Parco Natura Viva (Di martedì 18 maggio 2021) . A poco più di una settimana dalla nascita, i piccoli stanno bene e custoditi da mamma e papà Tre cuccioli di cicogna nera, spiati dalle telecamere di sorveglianza del Parco Natura Viva di Bussolengo. Specie europea, la cicogna nera in Italia è classificata come “vulnerabile” di L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Prima uscita per i tigrotti siberiani del Parco Natura Viva I papà dell’acqua, le sorprese della Natura Uova di fenicotteri rosa, sono 50 al Parco Natura Viva Vacanze con il proprio animale? Il sì degli italiani Panda rosse ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 18 maggio 2021) . A poco più di una settimana dalla nascita, i piccoli stanno bene e custoditi da mamma e papà Tredi, spiati dalle telecamere di sorveglianza deldi Bussolengo. Specie europea, lain Italia è classificata come “vulbile” di L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Prima uscita per i tigrotti siberiani delI papà dell’acqua, le sorprese dellaUova di fenicotteri rosa, sono 50 alVacanze con il proprio animale? Il sì degli italiani Panda rosse ...

Advertising

ferlottaseyes : ma davvero tre cuccioli bellissimi, simil labrador, non riescono a trovare una cazzo di famiglia e casa come si dev… - girasol44247939 : RT @LNDC_NAZIONALE: #Arcidosso (GR), cani maltrattati: LNDC ottiene l’affidamento, ora cercano casa. Dopo le segnalazioni di LNDC i @_Carab… - grzripigliati : ?? foto di Francesco con i tre cuccioli ?? - LobbaLuisa : RT @pelleimpura: Non ve lo dico cosa abbiamo trovato nel canile. Non vi dico che c’erano tre cuccioli morti, che un labrador è lì da 6 anni… - Slaanesh81 : RT @pelleimpura: Non ve lo dico cosa abbiamo trovato nel canile. Non vi dico che c’erano tre cuccioli morti, che un labrador è lì da 6 anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Tre cuccioli Termina l'attesa di 'Aspettando il Giro d'Italia' ... come prova, un allenamento collettivo diviso in tre frazioni appunto (corsa, bici e corsa), da ... I cuccioli (2012 - 2013): 200, 500 e 100. Gli esordienti (2010 - 2011) 400, 1500 e 200. Infine, i ...

Imperia: mamma gatta e cuccioli abbandonati in spiaggia a Porto Maurizio, salvati dai volontari dell'Accademia Kronos Tutti i cuccioli e mici presi in carico verranno sottoposti , appena svezzati , a sterilizzazione , mentre per gli adulti si provvederà immediatamente. Le tre sezioni coinvolte, come ormai da tempo, ...

Tre cuccioli di cicogna nera al Parco Natura Viva ~ Webmagazine24 Termina l’attesa di ‘Aspettando il Giro d’Italia’ Termina l’attesa di ‘Aspettando il Giro d’Italia’: il 20 maggio, con il via da Piazza del Campo, alle 11:20, della tappa senese della storica corsa su due ruote. La partenza di una, tra le più prestig ...

Cilento, baby gang uccide a sassate anatre appena nate di Luigi Martino Il parco del fiume Testene ad Agropoli è stato scenario di un atto orribile. Secondo quanto riportato dall’ambientalista Gerardo Scotti, una baby gang composta da almeno sei ragazzini ...

... come prova, un allenamento collettivo diviso infrazioni appunto (corsa, bici e corsa), da ... I(2012 - 2013): 200, 500 e 100. Gli esordienti (2010 - 2011) 400, 1500 e 200. Infine, i ...Tutti ie mici presi in carico verranno sottoposti , appena svezzati , a sterilizzazione , mentre per gli adulti si provvederà immediatamente. Lesezioni coinvolte, come ormai da tempo, ...Termina l’attesa di ‘Aspettando il Giro d’Italia’: il 20 maggio, con il via da Piazza del Campo, alle 11:20, della tappa senese della storica corsa su due ruote. La partenza di una, tra le più prestig ...di Luigi Martino Il parco del fiume Testene ad Agropoli è stato scenario di un atto orribile. Secondo quanto riportato dall’ambientalista Gerardo Scotti, una baby gang composta da almeno sei ragazzini ...