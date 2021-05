Torino | Nicola |  «Salvezza più complicata di sempre Sul futuro…»

(Di martedì 18 maggio 2021) Davide, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Lazio Davide, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Lazio. Le sue dichiarazioni.– «Questa è stata lapiù, per tante dinamiche. Chi conosce questo ambiente lo sa. Alla fine, però, abbiamo ottenuto quello che avevo chiesto ai ragazzi. Dispiace perché ci saremmo potuti arrivare prima: purtroppo tra mille dinamiche e il Covid siamo stati più in difficoltà. Siamo comunque arrivati qui a Roma: abbiamo visto il Papa e siamo contenti. La Lazio ha giocato fino alla morte e sono molto contento di questo. Laè stata la più difficile perché questa piazza è ...

Uno 0 - 0 conquistato con le unghie e con i denti dalla squadra di Nicola. Granata salvi. Davide Nicola, tecnico del Torino, commenta così a Sky lo 0-0 con la Lazio e la salvezza raggiunta: "Questa è stata la salvezza più complicata per tante dinamiche, ..." Il presidente del Torino Urbano Cairo a Sky ha parlato dopo la salvezza raggiunta pareggiando in casa della Lazio: "E' stato un secondo tempo molto importante. La squadra era un po' spaventata e un po' ..."