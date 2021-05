Starfield | Tom Cruise sarà nel gioco Bethesda | dicono tre insider – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 18 maggio 2021) Stando a quanto riportato da tre presunti, Tompresente in, il nuovosci-fi di: ecco i dettagli del rumor..vedrà la presenza di Tomcome personaggio principale per il titolo: lo sostengono tre sedicentiche hanno pubblicato su Reddit le loro testimonianze, da prendere naturalmente con le pinze. In uscita all’inizio del 2022 come esclusiva Xbox e PC, stando a quanto dichiarato finora dal giornalista Jeff Grubb, ilpotrebbe insomma nascondere ancora dei grossi segreti, fra cui appunto la partecipazione di uno degli attori più famosi al mondo. Gli … Notizie giochi PC WindowsRead More L'articolo ...

Advertising

GamingToday4 : Starfield: Tom Cruise sarà nel gioco Bethesda, dicono tre insider - infoitscienza : Starfield: Tom Cruise sarà nel gioco Bethesda, dicono tre insider - lillydessi : Starfield non arriverà su PlayStation 5, sarà esclusiva Xbox e PC - Tom's Hardware Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Starfield Tom

Tom's Hardware Italia

Stando ad una voce che sta impazzando sul web in questi istanti, sembrerebbe cheCruise sia coinvolto in qualche modo in. Una mossa, quella di Bethesda, che così su due piedi fa ...Parliamo di: sempre Grubb, nella giornata odierna , ha dichiarato che il titolo è certo essere una esclusiva di casa Microsoft. Trovate tutti i dettagli in merito a questo indirizzo .Stando a quanto riportato da tre presunti insider, Tom Cruise sarà presente in Starfield, il nuovo gioco sci-fi di Bethesda: ecco i dettagli del rumor.. Starfield vedrà la presenza di Tom Cruise ...Se questo sarà confermato, prepariamoci quindi ad accogliere il nuovo titolo tra gennaio e marzo 2022, qualche mese dopo l'uscita di Halo Infinite e di altri titoli non ancora annunciati, tra i quali ...