Sassuolo, cambia il mercato senza De Zerbi: addio a Locatelli e Boga (Di martedì 18 maggio 2021) L’addio di De Zerbi potrebbe stravolgere totalmente il prossimo calciomercato dei neroverdi. Caccia al nuovo tecnico, con Italiano in pole per la panchina emiliana. Possibile il doppio sacrificio di Locatelli e Boga Il Sassuolo è pronto a dire addio a De Zerbi, ormai destinato alla nuova avventura sulla panchina dello Shakhtar Donetsk. Come cambieranno i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 18 maggio 2021) L’di Depotrebbe stravolgere totalmente il prossimo calciodei neroverdi. Caccia al nuovo tecnico, con Italiano in pole per la panchina emiliana. Possibile il doppio sacrificio diIlè pronto a direa De, ormai destinato alla nuova avventura sulla panchina dello Shakhtar Donetsk. Come cambieranno i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SLdadda : @NandoPiscopo1 @dello__98 @hoodiesa7va eh ora a livello non professionistico (giovanili Reggiana, Sassuolo...) esis… - LuigiLucatelli : @Acerbi_Fra Riommers siete tristi. Ve sete presentati coi vestiti di arlecchino, state a lotta' cor Sassuolo pe la… - wolf_yellowred : @alexanderbyone E cosa cambia? Il Sassuolo deve comunque vincere, indipendentemente da cosa faremo noi. - parmapress_24 : Il Parma cambia pelle per il Sassuolo: in campo con una maglia antirazzista - - Jacop83 : @Frances68263709 @Maldi___ @LucaCohen Ok ma tanto per i Sassuolo, Verona, Sampdoria, Bologna e Udinese non cambia n… -