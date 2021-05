Riapertura scuole settembre | ancora mascherine in classe per docenti e studenti Figliuolo suona la carica | ma la programmazione è tutta da definire

(Di martedì 18 maggio 2021) Si pensa già al nuovo anno scolastico. Il governo non vuole farsi cogliere impreparato e nel decreto Sostegni è previsto un fondo da 500 milioni per tutte le operazioni propedeutiche al rientro in. L'articolo .

Advertising

magister_ed : [#CoViD19 ITA] Bollettino di Guerra 18_05_2021. Giorno da: distribuzione vaccino (143°), riapertura scuole (42°- ma… - maurorizzi_mr : @SorellaBaderla È passato 1 mese e mezzo dalla riapertura delle scuole e 22 giorni dalle riaperture di bar ristoran… - GuidoCola : @borghi_claudio Ma tipo....il CTS magari usare questi 3 mesi per fare qualcosa sui trasporti in modo da evitarci ro… - TeleradioNews : Riardo. Scuole: riapertura anticipata a mercoledì 19: esultano i genitori che avevano protestato… - TeleradioNews : Riardo. Scuole: riapertura anticipata a mercoledì 19: esultano i genitori che... -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole

Giornale della danza

Con ladei musei, il comune di Iglesias ha pubblicato oggi il calendario per le visite ai siti ... euro 6.50 Gruppi (almeno 20 adulti paganti): euro 8.00: euro 6.50 - Informazioni ...Vaccinare gli adolescenti avrà un ruolo chiave nelladelle. Intanto Arizona, Minnesota, Texas e Massachusetts hanno riportato, per la prima volta da mesi, zero decessi per Covid - ...Quali presupposti? «Andiamo verso una fase di vaccinazioni a vele spiegate, dunque non c’è nessun motivo per fare scorta di dosi posticipando il richiamo dei vaccini Pfizer e Moderna oltre i tempi già ...Rilanciare la pratica sportiva partendo dai più giovani e sostenendo le società (più di 670) che stanno pagando un caro prezzo alla pandemia. A Martina Cambiaghi, neo delegata ...