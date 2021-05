«Qui A Gaza Ci Prepariamo Al Peggio | La Guerra Deve Essere Fermata»

(Di martedì 18 maggio 2021) Padre Gabriel Romanelli è da poco meno di due anni il parroco della chiesa della Sacra famiglia, unica presenza cattolica a. Mentre parliamo con lui al telefono, la conversazione si interrompe per alcuni secondi. «È appena caduta una bomba – dice il parroco argentino con origini italiane non molto lontano da noi». Quella cattolica sulla Striscia di– un fazzoletto di territorio di 360 chilometri quadrati sul quale vivono circa due milioni di persone – è una minuscola comunità: conta poco più di 130 persone. In totale i cristiani sono un migliaio. La chiesa cattolica diha una storia millenaria. È intitolata, infatti, alla Sacra famiglia, che proprio qui fece il suo passaggio e per questo motivo è un importante luogo della Terra Santa. Padre Gabriel, com’è la situazione ain queste ...

Le soluzioni di cui si parla, seppur per motivi diversi, oggi sono irrealizzabili: né due Stati né un solo Stato che comprenda tutti sembrano percorsi possibili ...Non auguriamo a nessuno i bombardamenti. Ma se qui valessero i criteri di Israele, ecco come andrebbe a finire ...