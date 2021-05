Quando Diodato emozionò l’Italia cantando “La Cura” di Battiato (Di martedì 18 maggio 2021) Il cantautore Antonio Diodato, ospite di Che tempo che fa su Rai2 domenica 15 marzo, ha dedicato il brano "La Cura" di Franco Battiato all'Italia, in questo momento di tragica emergenza. Intensa l'interpretazione dell'artista, vincitore di Sanremo 2020 con la canzone "Fai Rumore". Le immagini di www.raiplay.it Leggi su ilfogliettone (Di martedì 18 maggio 2021) Il cantautore Antonio, ospite di Che tempo che fa su Rai2 domenica 15 marzo, ha dedicato il brano "La" di Francoall'Italia, in questo momento di tragica emergenza. Intensa l'interpretazione dell'artista, vincitore di Sanremo 2020 con la canzone "Fai Rumore". Le immagini di www.raiplay.it

Advertising

MaiteVarasOrtiz : Quando Diodato emozionò l'Italia cantando 'La Cura' di Battiato - Il video su - Affaritaliani : Quando Diodato emozionò l'Italia cantando 'La Cura' di Battiato - laupauceo : RT @quandilfaitnoir: Quando penso all'Eurovision non posso non pensare alle performance iconiche di Mahmood e Diodato ? #Eurovision https:/… - isomazza : RT @AstolfaOnDaMoon: Comunque io Diodato quando dice 'sai che cosa penso, che non dovrei pensare' lo capisco - AstolfaOnDaMoon : Comunque io Diodato quando dice 'sai che cosa penso, che non dovrei pensare' lo capisco -