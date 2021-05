Parigi: Vertice sul finanziamento economie africane da Macron. Ci sarà anche Draghi (Di martedì 18 maggio 2021) Arriverà a Parigi attorno all'ora di pranzo il premier Mario Draghi, per prendere parte al Vertice sul finanziamento delle economie africane, organizzato da Macron L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 18 maggio 2021) Arriverà aattorno all'ora di pranzo il premier Mario, per prendere parte alsuldelle, organizzato daL'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Parigi Vertice Notizie dall'Africa in podcast " Martedì 18 maggio 2021 ...del debito I paesi membri del Fondo monetario internazionale riuniti da ieri a Parigi hanno ... La Francia, promotrice del vertice, si è impegnata alla cancellazione di 5 miliardi di dollari e all'...

Draghi a Parigi per il vertice sul finanziamento dell'Africa, si rafforza l'asse con Macron ...del continente africano colpito duramente dal Covid Ha un duplice obiettivo la missione che vedrà oggi il premier Mario Draghi a Parigi. Da un lato si tratta di manifestare concretamente al vertice ...

