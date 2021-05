Nuoto | Simona Quadarella campionessa d’Europa degli 800 sl! La romana si conferma sul trono!

Leggi su oasport

(Di martedì 18 maggio 2021)siimbattibile sugli 800 metri stile libero a livello continentale e vince la medaglia d’oro agli Europei 2021 diin corso di svolgimento a Budapest (Ungheria). La 22enne si è laureataper la seconda volta in carriera su questa distanza dopo il sigillo di Glasgow 2018, edizione in cui si impose anche sui 400 stile libero e sui 1500. Quarto titolo continentale in carriera per la, che sulle 16 vasche vinse l’argento iridato a Gwangju due anni fa. Prova davvero impeccabile delladel Mondo 2019 dei 1500, che sisul trono e ottiene un ottimo riscontro a livello internazionale quando mancano poco più di due mesi alle Olimpiadi di Tokyo ...