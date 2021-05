«Non Volete La Riforma» «No | Voi!» | Il Valzer Dei Partiti Attorno A Cartabia

Leggi su cityroma

(Di martedì 18 maggio 2021) Polemiche Pd-Lega sulla Giustizia: sono “falli di frustrazione” legati all’impossibilità di piantare bandierine sui ddl della ministra. Che intanto ricorda che per battere il crimine «va assicurato il pieno rispetto dei diritti anche a imputati, condannati e detenuti» Di fine settimana nervosi ce ne saranno ancora. L’ultimo è stato da bollino nero. Sabato, in particolare, Matteo Salvini ed Enrico Letta si sono sfidati a distanza sulladella giustizia. «può avere le idee chiare, ma se sei in Parlamento con Pd e M5S, per i quali chiunque passa lì accanto è un presunto colpevole, è dura», ha detto il capo della Lega. Gli ha risposto il numero uno del Nazareno, con un perentorio invito a lasciare la maggioranza. Chiosa da Palazzo Chigi: fonti vicine al premier Mario Draghi si sono richiamate alla tabella di marcia sul Recovery, ...