Morto Franco Battiato | addio al cantautore - studioso

(Di martedì 18 maggio 2021) Lutto nel mondo della musica . Si è spento a 75 anni, dopo una lunga malattia, ilF ranco. L'artista,oggi nella sua residenza di Milo, era nato a Jonia (in provincia di ...

Advertising

Radio1Rai : ??È morto Franco #Battiato. Si è spento stamattina nella sua residenza. Lo ha reso noto la famiglia. I funerali avve… - Agenzia_Ansa : E' morto Franco Battiato. Si è spento questa mattina nella sua residenza. Lo rende noto la famiglia. I funerali avv… - rockolpoprock : Addio a Franco Battiato - internallybusy : RT @ilpost: Franco Battiato, uno dei più importanti e amati cantautori italiani della seconda metà del Novecento, è morto a 76 anni. L’annu… - lodoestodo : RT @Radio1Rai: ??È morto Franco #Battiato. Si è spento stamattina nella sua residenza. Lo ha reso noto la famiglia. I funerali avverranno in… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Franco

Battiato è. La notizia ha scosso milioni di fan del Maestro in tutta Italia, ma a maggior ragione ha colpito i suoi affetti più cari. Tra questi c'è anche il fratello diBattiato, ...Si è spento questa mattina, nella sua residenza di Milo,Battiato. Lo rende noto la famiglia. I funerali avverranno in forma privata. Il cantautore era nato a Jonia il 23 marzo del 1945. Ha spaziato tra una grande quantità di generi, dalla musica pop ...Secondo il ministero della Sanità della Striscia, le vittime degli attacchi israeliani su Gaza sono 181 morti, tra cui 47 bambini e 29 donne. Una raffica di razzi è partita da Gaza verso Ashkelon, Ash ...Morto Franco Battiato. Il Maestro aveva da poco compiuto 76 anni Dalla Sicilia al resto d'Italia è lutto nel mondo della musica per la morte del Maestro Franco Battiato, all'anagrafe Francesco Battiat ...