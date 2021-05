Mimmo Lucano, pm chiede 7 anni e 11 mesi di reclusione (Di martedì 18 maggio 2021) Non ha nessuna voglia di parlare l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, per il quale il pubblico ministero di Locri, Michele Permunian, ha chiesto 7 anni e 11 mesi di reclusione. Lucano è imputato nel processo ‘Xenia’ nell’ambito della gestione dei progetti di accoglienza. L’ex sindaco (che non era presente in aula) è sotto processo con l’accusa, fra l’altro, di associazione a delinquere, truffa, concussione falsità ideologica e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il pm ha chiesto la condanna a 4 anni e 4 mesi anche per la compagna dell’ex sindaco, Lemlem Tesfahun. Complessivamente, la pubblica accusa ha chiesto per tutti e 27 gli imputati 70 anni di carcere (chieste anche 3 assoluzioni). Il ministero dell’Interno ha chiesto ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 maggio 2021) Non ha nessuna voglia di parlare l’ex sindaco di Riace, per il quale il pubblico ministero di Locri, Michele Permunian, ha chiesto 7e 11diè imputato nel processo ‘Xenia’ nell’ambito della gestione dei progetti di accoglienza. L’ex sindaco (che non era presente in aula) è sotto processo con l’accusa, fra l’altro, di associazione a delinquere, truffa, concussione falsità ideologica e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il pm ha chiesto la condanna a 4e 4anche per la compagna dell’ex sindaco, Lemlem Tesfahun. Complessivamente, la pubblica accusa ha chiesto per tutti e 27 gli imputati 70di carcere (chieste anche 3 assoluzioni). Il ministero dell’Interno ha chiesto ...

Advertising

borghi_claudio : Apperò... accuse leggere leggere... Altra icona della sinistra accogliente Riace, l'accusa chiede 7 anni e 11 mesi… - LegaSalvini : ++ RICORDATE IL SINDACO OSANNATO DALLA SINISTRA CHE VOLEVA RIPOPOLARE LA CALABRIA CON GLI IMMIGRATI CLANDESTINI? CH… - LegaSalvini : ++ CHIESTI 7 ANNI E 11 MESI PER L’EX SINDACO DI RIACE MIMMO LUCANO ++ - RChiovenda : RT @LegaSalvini: MIGRANTI, CHIESTA CONDANNA A 7 ANNI E 11 MESI PER L'EX SINDACO DI RIACE MIMMO LUCANO - mariandres2014 : RT @LucillaMasini: Accoglienza. Chiesti 7 anni e 11 mesi di reclusione per Mimmo Lucano. Nella regione in cui ti sciolgono nell'acido per u… -