M5s: Rousseau, 'da Crimi forzatura inaccettabile' (2) (Di martedì 18 maggio 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "Dare vita a un “blitz”, dalla sera alla mattina, per ottenere a forza la proprietà dei dati degli iscritti senza il loro consenso rappresenta per noi una forzatura inaccettabile da qualunque punto di vista tanto giuridico quanto etico. Sulla modalità, estemporanea e superficiale di procedere, è doveroso fare alcune precisazioni", prosegue Rousseau. "I dati degli iscritti del MoVimento 5 Stelle non corrispondono ad una risma di fogli o un pacco postale che un gruppo di persone può venire a ritirare dalla sera alla mattina con procedure superficiali e non costruite con tempi e professionalità sufficienti. Parliamo di dati che raccontano le storie personali di moltissime persone che hanno interagito con il MoVimento 5 Stelle, che attraverso la loro attività e usufruendo dei servizi dell'infrastruttura ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "Dare vita a un “blitz”, dalla sera alla mattina, per ottenere a forza la proprietà dei dati degli iscritti senza il loro consenso rappresenta per noi unada qualunque punto di vista tanto giuridico quanto etico. Sulla modalità, estemporanea e superficiale di procedere, è doveroso fare alcune precisazioni", prosegue. "I dati degli iscritti del MoVimento 5 Stelle non corrispondono ad una risma di fogli o un pacco postale che un gruppo di persone può venire a ritirare dalla sera alla mattina con procedure superficiali e non costruite con tempi e professionalità sufficienti. Parliamo di dati che raccontano le storie personali di moltissime persone che hanno interagito con il MoVimento 5 Stelle, che attraverso la loro attività e usufruendo dei servizi dell'infrastruttura ...

Advertising

fattoquotidiano : M5S CONTRO CASALEGGIO Oggi gli avvocati del Movimento si sono presentati negli uffici di Rousseau, ecco cosa è acc… - Agenzia_Ansa : M5S: 'Rousseau sta macchiando la nobile storia del Movimento'. I legali pentastellati nella sede di Rousseau: 'Ci n… - ilfoglio_it : 'I nostri esperti informatici si sono recati presso gli uffici dell'associazione #Rousseau', dicono i Cinque stelle… - Frances47226166 : RT @carlosibilia: Come ha dichiarato Conte, Rousseau è obbligato per legge a consegnare i dati degli iscritti. Questi continui atti per ost… - drag_on_air : M5S: 'Inaccettabile che Rousseau, un soggetto privato, possa tentare di ostacolare l'attività politica' e io adesso… -