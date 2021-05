Israele, valanga di razzi-emoticon sull’account twitter ufficiale: “Volevano uccidere”. Utenti attaccano: “Voi rubate la terra ai palestinesi” (Di martedì 18 maggio 2021) L’account non è fake, tutt’altro: è gestito dal ministero degli Esteri di Israele e si chiama “Israel”. Ieri sono stati postati diversi tweet, tuttora online, i cui contenuti sono costituiti da emoticon di razzi, senza essere accompagnati da alcuna spiegazione. Poi, più in basso, le ragioni dei messaggi: “Giusto per darvi una prospettiva, questo è il totale dei razzi sparati contro i civili israeliani. Ognuno ha lo scopo di uccidere”. E ancora: “Ogni razzo ha un indirizzo. E se quell’indirizzo fosse il tuo?”. Ma nei commenti ai tweet l’account di Israele riceve tutt’altro che il consenso degli Utenti. Molti di loro ricordano che quei razzi sono solo una piccola parte dei bambini palestinesi uccisi dai raid israeliani e accusano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) L’account non è fake, tutt’altro: è gestito dal ministero degli Esteri die si chiama “Israel”. Ieri sono stati postati diversi tweet, tuttora online, i cui contenuti sono costituiti dadi, senza essere accompagnati da alcuna spiegazione. Poi, più in basso, le ragioni dei messaggi: “Giusto per darvi una prospettiva, questo è il totale deisparati contro i civili israeliani. Ognuno ha lo scopo di”. E ancora: “Ogni razzo ha un indirizzo. E se quell’indirizzo fosse il tuo?”. Ma nei commenti ai tweet l’account diriceve tutt’altro che il consenso degli. Molti di loro ricordano che queisono solo una piccola parte dei bambiniuccisi dai raid israeliani e accusano ...

GR: valanga travolge e uccide due scialpinisti sul Piz Russein Due scialpinisti sono morti ieri nei Grigioni sotto una valanga sul Piz Russein. I due, un 29enne e un 30enne, sono stati travolti da una lastra di neve, venendo trascinati per mille metri. Un terzo u ...

