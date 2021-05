“Isola”, la lite tra Isolde Kostner e Andrea Cerioli, interviene Giorgi: “Sei un water” (Di martedì 18 maggio 2021) Nell’ultima puntata de L’Isola 2021 si è acceso uno scontro tra Isolde Kostner e Andrea Cerioli. Dopo un filmato in cui la sciatrice dice la sua su Cerioli si scatena una polemica. I toni si sono fatti molto accesi, tanto che anche dallo studio qualcuno ha partecipato al dibattito: “Sei un water”. Isola 2021 Isolde Kostner contro Andrea Cerioli: è scontro Nel filmato l’atleta descrive Andrea Cerioli come una persona che si lamenta sempre. I due certo, non si stanno simpatici da prima dell’ultima puntata. Il pensiero di Isolde ha scatenato la reazione di Cerioli. Davanti alle accuse della campionessa, lui ha puntato il ... Leggi su urbanpost (Di martedì 18 maggio 2021) Nell’ultima puntata de L’2021 si è acceso uno scontro tra. Dopo un filmato in cui la sciatrice dice la sua susi scatena una polemica. I toni si sono fatti molto accesi, tanto che anche dallo studio qualcuno ha partecipato al dibattito: “Sei un”.2021contro: è scontro Nel filmato l’atleta descrivecome una persona che si lamenta sempre. I due certo, non si stanno simpatici da prima dell’ultima puntata. Il pensiero diha scatenato la reazione di. Davanti alle accuse della campionessa, lui ha puntato il ...

Advertising

Luca190499 : RT @trashtvstellare: JEDA CHE SI GODE LA LITE TRA AKASH ED ARIANNA ?? #isola - BaritaliaNews : Isola dei Famosi, Ilary Blasi e Akash Kumar, lite in diretta e lui “Se vuoi me ne vado … “ - infoitcultura : Isola, la lite Ilary Blasi con Akash e tre cose che (forse) vi siete persi - AvvMennillo : «Isola dei Famosi», lite in studio tra Akash e Ilary: «Non c’è rispetto per me» | Il m... - Carlo73421330 : Sono una razza che considerano la donna oggetto di riproduzione e basta. Buttatelo fuori Isola 2021, Ilary Blasy e… -