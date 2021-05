In una mattina 8mila migranti in Spagna, ma l'Ue resta timida (Di martedì 18 maggio 2021) Alcuni sono arrivati a nuoto, approfittando della bassa marea. Uno non ce l’ha fatta. Secondo l’ultimo aggiornamento disponibile mentre scriviamo, sono 8mila i migranti che dall’Africa subsahariana sono riusciti ad arrivare nell’enclave spagnola di Ceuta nelle ultime 24 ore, sotto lo sguardo impassibile degli agenti marocchini. Quattromila sarebbero già stati respinti. Il premier socialista Pedro Sanchez invia l’esercito sul posto, annulla il viaggio a Parigi - dove con Mario Draghi e altri leader avrebbe partecipato al vertice organizzato da Emmanuel Macron sul finanziamento delle economie africane. E si precipita lì a Ceuta, territorio spagnolo sulla punta nord-est del Marocco, da sempre spina nel fianco di Madrid per l’immigrazione. Ma stavolta è diverso. Non solo per le tensioni con Rabat e la decisione di schierare i militari, che ispira subito ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 maggio 2021) Alcuni sono arrivati a nuoto, approfittando della bassa marea. Uno non ce l’ha fatta. Secondo l’ultimo aggiornamento disponibile mentre scriviamo, sonoche dall’Africa subsahariana sono riusciti ad arrivare nell’enclave spagnola di Ceuta nelle ultime 24 ore, sotto lo sguardo impassibile degli agenti marocchini. Quattromila sarebbero già stati respinti. Il premier socialista Pedro Sanchez invia l’esercito sul posto, annulla il viaggio a Parigi - dove con Mario Draghi e altri leader avrebbe partecipato al vertice organizzato da Emmanuel Macron sul finanziamento delle economie africane. E si precipita lì a Ceuta, territorio spagnolo sulla punta nord-est del Marocco, da sempre spina nel fianco di Madrid per l’immigrazione. Ma stavolta è diverso. Non solo per le tensioni con Rabat e la decisione di schierare i militari, che ispira subito ...

Il caso Ceuta apparecchia la tavola del dibattito previsto per questa mattina al Parlamento Europeo al termine di un Consiglio Affari Esteri dedicato alla questione mediorientale (che partorisce una ...

