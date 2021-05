I lavoratori del turismo in piazza a Roma: ‘’Per ripartire serve una strategia precisa’’ (Di martedì 18 maggio 2021) Maggiori sostegni al settore e una strategia di ripartenza programmata con sguardo lungo e ampio respiro. Questo hanno chiesto lavoratori e sigle sindacali del settore turismo che si sono dati appuntamento stamattina a Roma, in piazza San Silvestro, a due passi da Palazzo Chigi. Molti di loro non lavorano da più di un anno e mezzo, come Salvatore Bossone, tour operator: ’’Una cosa che vorremmo far capire al governo è che l’emergenza sanitaria dura da ormai più di un anno, ma noi lavoriamo per stagioni e siamo fermi da settembre/ottobre 2019’’. Altri, invece, sono penalizzati dalla qualifica. Un accompagnatore lamenta: ’’Rappresento l’ultimo gradino della filiera: le guide possono ancora lavorare organizzando piccoli tour con poche persone, io invece posso portare in giro solo comitive’’. ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 maggio 2021) Maggiori sostegni al settore e unadi ripartenza programmata con sguardo lungo e ampio respiro. Questo hanno chiestoe sigle sindacali del settoreche si sono dati appuntamento stamattina a, inSan Silvestro, a due passi da Palazzo Chigi. Molti di loro non lavorano da più di un anno e mezzo, come Salvatore Bossone, tour operator: ’’Una cosa che vorremmo far capire al governo è che l’emergenza sanitaria dura da ormai più di un anno, ma noi lavoriamo per stagioni e siamo fermi da settembre/ottobre 2019’’. Altri, invece, sono penalizzati dalla qualifica. Un accompagnatore lamenta: ’’Rappresento l’ultimo gradino della filiera: le guide possono ancora lavorare organizzando piccoli tour con poche persone, io invece posso portare in giro solo comitive’’. ...

