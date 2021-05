I dispositivi smart home di Eufy esponevano i filmati delle telecamere di sicurezza (Di martedì 18 maggio 2021) (foto: Eufy)Numerosi proprietari di telecamere di sicurezza domestica Eufy hanno scoperto che un bug di sistema gli permetteva di accedere ai filmati registrati dalle telecamere installate da altri utenti con cui non avevano contatti. Il problema è emerso grazie a un utente che ha segnalato l’anomalia su un thread di Reddid in cui gli utenti di tutto il mondo hanno poi dettagliato le loro esperienze. Accedendo al controllo remoto delle telecamere, gli utenti hanno scoperto di essere in grado di collegarsi alle telecamere appartenenti ad altri utenti sparsi in giro per il mondo. Nonostante l’accesso al proprio profilo venisse eseguito con le proprie credenziali, il sistema reindirizzava gli utenti al pannello di controllo ... Leggi su wired (Di martedì 18 maggio 2021) (foto:)Numerosi proprietari dididomesticahanno scoperto che un bug di sistema gli permetteva di accedere airegistrati dalleinstallate da altri utenti con cui non avevano contatti. Il problema è emerso grazie a un utente che ha segnalato l’anomalia su un thread di Reddid in cui gli utenti di tutto il mondo hanno poi dettagliato le loro esperienze. Accedendo al controllo remoto, gli utenti hanno scoperto di essere in grado di collegarsi alleappartenenti ad altri utenti sparsi in giro per il mondo. Nonostante l’accesso al proprio profilo venisse eseguito con le proprie credenziali, il sistema reindirizzava gli utenti al pannello di controllo ...

