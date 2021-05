Ho sperimentato la filosofia della bolla in crociera

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 18 maggio 2021) Piscina, gente che prende il sole, musica. Qualcuno si fa spazio tra i lettini con il borsone, diretto in palestra. Qualcun altro tenta di seguire goffamente i passi dell’insegnante di zumba. Mi guardo intorno e respiro un’aria di leggerezza. Di normalità. Quella normalità di cui il Covid ci ha tenuto a stecchetto per tanto, troppo tempo, ora mi travolge, tutta insieme. Sono sulla nave daMSC Grandiosa con altri mille passeggeri che hanno deciso di partire come me, a metà maggio, e mi accorgo subito che in questa “” che solca il Mediterraneo il concetto di vacanza sembra essersi rivoluzionato. A contare non è più la destinazione, ma il mezzo per raggiungerla. E se su quel mezzo, pur rispettando tutti i protocolli di sicurezza, ci si può dimenticare anche solo per un attimo del coronavirus e di tutte le preoccupazioni che ha portato con ...