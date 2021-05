Ha vinto Claudio Baglioni, hanno perso i pasdaran che lo attaccavano (Di martedì 18 maggio 2021) Facciamo gli auguri al grande Claudio Baglioni che compie 70 anni e che nell’epoca un po’ lugubre del furore ideologico fu denigrato e squalificato perché cantava “Piccolo grande amore”, sottraendosi ai diktat di chi ne boicottava i concerti. “In quell’epoca in cui bisognava etichettare tutto avevano messo me e qualcun altro in un’altra parrocchia. Io non mi sono mai trovato in nessuna parrocchia, avendo sempre l’orologio un po’ scassato rispetto ai tempi”, ha detto lo stesso Baglioni in anni più recenti, ma con un’amarezza ancora non smaltita. La leggenda dice che nella dittatura dell’impegno noi fossimo costretti a sentire Lucio Battisti di nascosto, lontano dai radar dei pasdaran che imponevano la linea anche nel mondo delle canzoni. Ma non è tanto vero. L’ascolto clandestino era riservato a ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 maggio 2021) Facciamo gli auguri al grandeche compie 70 anni e che nell’epoca un po’ lugubre del furore ideologico fu denigrato e squalificato perché cantava “Piccolo grande amore”, sottraendosi ai diktat di chi ne boicottava i concerti. “In quell’epoca in cui bisognava etichettare tutto avevano messo me e qualcun altro in un’altra parrocchia. Io non mi sono mai trovato in nessuna parrocchia, avendo sempre l’orologio un po’ scassato rispetto ai tempi”, ha detto lo stessoin anni più recenti, ma con un’amarezza ancora non smaltita. La leggenda dice che nella dittatura dell’impegno noi fossimo costretti a sentire Lucio Battisti di nascosto, lontano dai radar deiche imponevano la linea anche nel mondo delle canzoni. Ma non è tanto vero. L’ascolto clandestino era riservato a ...

