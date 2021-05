Google Telefono, finalmente la feature sulle chiamate che in molti aspettavano (Di martedì 18 maggio 2021) Se ne parlava già un po’, l’attesa è terminata, ora è ufficiale: l’app di Google Telefono sta finalmente ottenendo una feature ID chiamante di base, che annuncerà il nome e il numero di colui che chiama, per tutte le chiamate in arrivo, per chi ha Android naturalmente. La feature è in fase di sviluppo e disponibile per gli utenti con l’ultima versione stabile dell’app Google Telefono. Google Telefono (Adobe Stock)La feature nell’app di Google Telefono appare come una nuova impostazione chiamata “Annuncio ID chiamante“. Questa impostazione era precedentemente nascosta nella sezione “Avanzate” del menu “Impostazioni” dell’app, ma è stata spostata nella pagina ... Leggi su computermagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Se ne parlava già un po’, l’attesa è terminata, ora è ufficiale: l’app distaottenendo unaID chiamante di base, che annuncerà il nome e il numero di colui che chiama, per tutte lein arrivo, per chi ha Android naturalmente. Laè in fase di sviluppo e disponibile per gli utenti con l’ultima versione stabile dell’app(Adobe Stock)Lanell’app diappare come una nuova impostazione chiamata “Annuncio ID chiamante“. Questa impostazione era precedentemente nascosta nella sezione “Avanzate” del menu “Impostazioni” dell’app, ma è stata spostata nella pagina ...

Advertising

emenietti : c'è una nuova app per ascoltare i podcast che facciamo a @ilpost: è un primo esperimento, poi arriveranno nuove cos… - giulianofalco : RT @teoxandra: Nel 2020 le chiamate al 1522 sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019, sia per telefono, sia via chat (+71%). La campagna… - cicciodevilla : RT @teoxandra: Nel 2020 le chiamate al 1522 sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019, sia per telefono, sia via chat (+71%). La campagna… - LlabiCami : RT @teoxandra: Nel 2020 le chiamate al 1522 sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019, sia per telefono, sia via chat (+71%). La campagna… - teoxandra : Nel 2020 le chiamate al 1522 sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019, sia per telefono, sia via chat (+71%). La… -