Google I O 2021 | cosa aspettarsi dall’evento di Big G?

Leggi su computermagazine

(Di martedì 18 maggio 2021)I/Oè oggi. L’evento completamente dedicato ai prodotti di Mountain View svelerà alcuni nuovi prodotti e servizi: ecco. La schermata presente sul sito dell’eventoAnzitutto quando: ilI/O per ilè atteso per oggi, martedì 18 maggio, dalle ore 17 (italiane) e perdurerà per un paio di giorni. Torna dopo un 2020 a secco causa COVID-19 l’evento più atteso dell’anno per quanto riguarda i prodotti di Mountain View. Per seguirlo basterà collegarsi alla pagina dedicata a questo indirizzo. POTREBBE INTERESSARTI –>Telefono, finalmente la feature sulle chiamate che in molti aspettavanoI/O: tre giorni ricchi di eventi e novitàPhoto by Adobe StockLa durata ...