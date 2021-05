Gf Vip 5, Stefano Coletti svela come stanno (davvero) le cose tra lui e Elisabetta Gregoraci (Di martedì 18 maggio 2021) Stefano Coletti ha chiarito una volta per tutte come stanno le cose tra lui e la showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci. Il pilota automobilistico era già stato al centro del gossip durante l’avventura di Elisabetta al Grande Fratello Vip 5. Alcuni rumor infatti vedevano i due molto vicini, ma l’ex moglie di Flavio Briatore – che aveva instaurato un’amicizia “speciale” con Pierpaolo Pretelli – aveva smentito la chicca di gossip. Coletti però, nei giorni scorsi, aveva pubblicato sul suo profilo Instagram degli scatti che lo ritraevano molto vicino alla Gregoraci. Dopo la condivisione delle foto, il web si era scagliato contro l’ex gieffina. Quest’ultima è stata accusata di aver mentito durante la sua esperienza nella ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 18 maggio 2021)ha chiarito una volta per tutteletra lui e la showgirl calabrese. Il pilota automobilistico era già stato al centro del gossip durante l’avventura dial Grande Fratello Vip 5. Alcuni rumor infatti vedevano i due molto vicini, ma l’ex moglie di Flavio Briatore – che aveva instaurato un’amicizia “speciale” con Pierpaolo Pretelli – aveva smentito la chicca di gossip.però, nei giorni scorsi, aveva pubblicato sul suo profilo Instagram degli scatti che lo ritraevano molto vicino alla. Dopo la condivisione delle foto, il web si era scagliato contro l’ex gieffina. Quest’ultima è stata accusata di aver mentito durante la sua esperienza nella ...

