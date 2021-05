Futuro Inzaghi, due squadre hanno contattato l’allenatore biancoceleste (Di martedì 18 maggio 2021) Simone Inzaghi avrebbe già incontrato il presidente Claudio Lotito a Formello per discutere del Futuro e di altre possibili offerte La Lazio si prepara ad affrontare il Torino nel recupero della 25esima giornata di campionato. Nel frattempo, però, continuano ad arrivare voci importanti sul Futuro di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, in questi giorni sarebbe già andato in scena un incontro a Formello tra il tecnico e il presidente Claudio Lotito. Smentite da tutte le parti, ma è solamente questione di tempo perché ciò avvenga e si affronti la situazione. Anche perché, sullo sfondo, continuano ad agire due club, interessati a Mister Inzaghi: si tratta del Napoli, che lo avrebbe già contattato, e del Tottenham, che ha chiesto informazioni su di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 maggio 2021) Simoneavrebbe già incontrato il presidente Claudio Lotito a Formello per discutere dele di altre possibili offerte La Lazio si prepara ad affrontare il Torino nel recupero della 25esima giornata di campionato. Nel frattempo, però, continuano ad arrivare voci importanti suldi Simone. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, in questi giorni sarebbe già andato in scena un incontro a Formello tra il tecnico e il presidente Claudio Lotito. Smentite da tutte le parti, ma è solamente questione di tempo perché ciò avvenga e si affronti la situazione. Anche perché, sullo sfondo, continuano ad agire due club, interessati a Mister: si tratta del Napoli, che lo avrebbe già, e del Tottenham, che ha chiesto informazioni su di ...

IlarioDiGiovamb : RT @RadioRadioWeb: Calciomercato Lazio ???? Gli aggiornamenti in diretta di @IlarioDiGiovamb sulle condizioni per il rinnovo di #Inzaghi e… - RadioRadioWeb : Calciomercato Lazio ???? Gli aggiornamenti in diretta di @IlarioDiGiovamb sulle condizioni per il rinnovo di… - msg_emanuele : RT @fbmaarket: Ore calde in Casa Lazio per la panchina del futuro. Inzaghi ha chiesto garanzie tecniche. La società gli ha dato un ultimat… - Stidolf1 : @fbmaarket Sfugge il nesso sulla richiesta di garanzie tecniche e l'ultimatum, voglio dire, o non si sono trovati d… - fbmaarket : Ore calde in Casa Lazio per la panchina del futuro. Inzaghi ha chiesto garanzie tecniche. La società gli ha dato u… -