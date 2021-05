Everwild | il gioco sarebbe in sviluppo da 5 anni

(Di martedì 18 maggio 2021) Nuove informazioni sull’ultima fatica dello studio britco Rare. Stando ai rumor, sembra chesia inda almeno 5Rare è conosciuta da molto tempo per titoli classici quali GoldenEye, Donkey Kong Country e Banjo Kazooie. Tuttavia, recentemente è entrata a far parte degli studi difirst party di Microsoft. Tra gli ultimi giochi noti spicca infatti uno dei maggiori successi di Xbox, ovvero Sea of ??Thieves. La news di oggi riguarda l’atteso. Il titolo venne annunciato con un trailer ad una conferenza Xbox lo scorso 2019. Da allora non abbiamo avuto ulteriori notizie, se non alcuni dettagli sommari sul concept e l’ambientazione. Oggi abbiamo alcuni indizi che suggeriscono chesia inda 5 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Everwild gioco

BadTaste.it

Scritto da Jonas Mäki 9 Settembre 2020 alle 11:20 Finalmente sappiamo qualcosa di più su questo nuovo. 0: il nuovodi Rare si mostra in un nuovo trailer NEWS. Scritto da Fabrizia ...Il suo peculiare sistema di, che sembra una versione Battle Royale di Rocket League, non ... 2 (2021) Ark 2 (2022) Perfect Dark (TBA) State of Decay 3 (TBA) Fable (2023) Avowed (2023)(...Da diverse posizioni su LinkedIn, sembrerebbe che la pre-produzione di Everwild si sia conclusa a febbraio, ne sapremo di più all'E3?Everwild, l'attesissimo nuovo gioco di RARE, è stato in preproduzione per almeno cinque anni, stando ad alcuni curriculum di ex-sviluppatori visibili sul portale LinkedIN. C'è infatti da considerare c ...