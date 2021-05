Enrico Letta nella tenaglia delle sindache

Advertising

civati : Aspettando Enrico Letta. - LegaSalvini : ENRICO LETTA NON STA SERENO - Pasquale_Mereu : RT @tempoweb: Elezioni a Roma, il sondaggio su Gualtieri semina il panico nel Pd. Suicidio dem #roma #campidoglio #agorarai #18maggio #gual… - carlokarl : RT @_DAGOSPIA_: FRATELLI D'ITALIA SUPERA IL PD NELLE INTENZIONI DI VOTO: 19,5% CONTRO 19,2% - fernand90422479 : Roma, il sondaggio che gela il Pd: quanti dem voterebbero Roberto Gualtieri. Il clamoroso autogol di Letta -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Letta

Così su Twitter, segretario del Pd. 'Franco Battiato ci ha lasciato. È una perdita enorme per il paese e per tutti noi. 'La cura', canzone meravigliosa, resterà per sempre nel mio cuore ...Il segretario del Pdtwitta: "'Io avrò cura di te'. Per me la più bella con le parole più semplici e più potenti. Grazie di tutte le emozioni che ci hai dato". E Matteo Renzi di Iv: "Non ...(Adnkronos) - E' morto Franco Battiato. Il cantautore siciliano aveva 76 anni e da tempo, per una malattia, si era ritirato dalla scena pubblica nella sua casa di Milo dove si è spento. Ne dà notizia ...Neanche i loro lo voterebbero. Se il centrodestra non ride per la scelta del candidato alla carica di sindaco di Roma nel centrosinistra ...