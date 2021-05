Decreto Covid in Gazzetta: già in vigore il coprifuoco alle 23, la road map delle riaperture e il Green pass di 9 mesi – Il documento (Di martedì 18 maggio 2021) Il Decreto legge Covid approvato lunedì in Consiglio dei ministri è stato firmato dal capo dello Stato Sergio Mattarella e pubblicato questa sera in Gazzetta ufficiale, dunque è da ritenersi in vigore. Tutte le misure contenute nel documento sono già da considerarsi applicabili. A partire dal coprifuoco che, come noto, slitta da subito dalle 22 alle 23, mentre a partire dal 7 giugno slitterà alle 24 e dal 21 giugno in avanti sarà cancellato. Il Decreto legge contiene poi le nuove misure relative alle attività di ristorazione. In particolare, dal primo giugno locali, bar e ristoranti potranno restare aperti a pranzo e a cena sia all’esterno che al chiuso. Altre riaperture molto ... Leggi su open.online (Di martedì 18 maggio 2021) Illeggeapprovato lunedì in Consiglio dei ministri è stato firmato dal capo dello Stato Sergio Mattarella e pubblicato questa sera inufficiale, dunque è da ritenersi in. Tutte le misure contenute nelsono già da considerarsi applicabili. A partire dalche, come noto, slitta da subito d2223, mentre a partire dal 7 giugno slitterà24 e dal 21 giugno in avanti sarà cancellato. Illegge contiene poi le nuove misure relativeattività di ristorazione. In particolare, dal primo giugno locali, bar e ristoranti potranno restare aperti a pranzo e a cena sia all’esterno che al chiuso. Altremolto ...

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Covid Covid, il green pass varrà per 9 mesi dalla seconda dose La ' certificazione verde Covid - 19 ' ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale . È quanto prevede il testo finale del nuovo decreto legge Covid, firmato questa sera dal capo dello Stato. Il testo dispone inoltre che il 'green pass' sia rilasciato 'anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino' e ...

Covid, coprifuoco alle 23. Il calendario delle riaperture: palestre, centri commerciali, ristoranti al chiuso Anche perché con il nuovo decreto sono già stati decisi una serie di interventi che hanno anticipato la ripartenza di alcuni settori rispetto a quanto deciso ad aprile: le palestre riapriranno lunedì ...

Nuovo decreto anti-Covid: riapertura graduale delle attività Ipsoa Covid 19: le nuove diagnosi sono 115, 8 in provincia di Ancona Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3535 tamponi: 1845 nel percorso nuove diagnosi (di cui 669 nello screening con percorso Antigenico) e 1 ...

Coprifuoco in Italia dalle 23, regioni verso zona bianca Nella serata di martedì, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato ed emanato il decreto legge approvato lunedì dal Consiglio dei ministri, che disciplina le riaperture in ...

