Dateci i dati | Gli iscritti non vogliono La guerra che logora Conte

Advertising

CorneliaHale94 : Iniziamo questo lungo thread sull'Eurovision nell'ultima settimana, la Rai si è svegliata, il promo di rai1 fa schi… -

Ultime Notizie dalla rete : Dateci dati

il Giornale

In Emilia - Romagna le discoteche, in base aidel Silb, sono 274, i dipendenti 8.500 (20 mila con i lavoratori atipici) e il fatturato è di 120 milioni (240 milioni con l'indotto). 'una ...Il rapporto contagi/tamponi si attesta al 2,5% per quanto riguarda i nuovi positivi e sale al 3,2% se si considerano tutti i. Ci sono, infatti, anche 16 positività a conferma dei test rapidi ...Tempo scaduto per l'Associazione Rousseau: il Movimento 5 Stelle ha inviato i legali nella sede milanese per pretendere i dati degli iscritti ...San Roberto, il sindaco: "il Poliambulatorio Civico da mesi attende l'inserimento in piattaforma per le vaccinazioni nonostante i sopralluoghi e pareri favorevoli già da mesi espressi dai funzionari p ...