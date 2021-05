Covid in Italia: oggi 4.452 casi, 201 morti e indice di positività all’1,7%, il dato più basso da mesi (Di martedì 18 maggio 2021) Covid oggi Italia bollettino 18 maggio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Sono 4.452 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore su un totale di 262.862 tamponi testati; l’indice di positività crolla all’1,69%, il dato più basso da mesi. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 201 decessi di persone positive al virus che fanno salire il totale dei morti positivi al Covid in Italia a 124.497.



