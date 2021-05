Coprifuoco, col nuovo decreto in vigore fino alle 23: a giugno sarà cancellato (Di martedì 18 maggio 2021) Coprifuoco in zona gialla dalle 23:00 a partire già da martedì 18 maggio (già prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto), a mezzanotte a partire dal 7 giugno prima di essere cancellato completamente dal 21 giugno. Sono queste le nuove misure sul Coprifuoco per l’estate 2021 stando a quanto si apprende dalla cabina di regia riunita a palazzo Chigi. Sono attesi ulteriori aggiornamenti e dettagli più precisi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021)in zona gialla d23:00 a partire già da martedì 18 maggio (già prima dell’entrata indel), a mezzanotte a partire dal 7prima di esserecompletamente dal 21. Sono queste le nuove misure sulper l’estate 2021 stando a quanto si apprende dalla cabina di regia riunita a palazzo Chigi. Sono attesi ulteriori aggiornamenti e dettagli più precisi. SportFace.

