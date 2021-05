Certificati medici pret-à -porter: in 12 nei guai (Di martedì 18 maggio 2021) di Pina Ferro Rilascio di Certificati medici per rinnovo patenti e porto d’armi senza essere sottoposti ad alcuna visita, in 12 finicono nei guai. Nella mattinatta di ieri, nei territori di Agropoli, Vallo della Lucania, Pollica, Torchiara, Trentinara, Capaccio Paestum, Giungano, Laureana Cilento, i carabinieri della Compagnia di Agropoli supportati dalle Compagnie di Battipaglia e Vallo della Lucania, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal Giudice per le indagini preliminari… PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L’EDIZIONE DIGITALE Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di martedì 18 maggio 2021) di Pina Ferro Rilascio diper rinnovo patenti e porto d’armi senza essere sottoposti ad alcuna visita, in 12 finicono nei. Nella mattinatta di ieri, nei territori di Agropoli, Vallo della Lucania, Pollica, Torchiara, Trentinara, Capaccio Paestum, Giungano, Laureana Cilento, i carabinieri della Compagnia di Agropoli supportati dalle Compagnie di Battipaglia e Vallo della Lucania, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal Giudice per le indagini preliminari… PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L’EDIZIONE DIGITALE Consiglia

