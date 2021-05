Bper, Banca Popolare di Sondrio, Cdp e Sace insieme per la mobilità navale green (Di martedì 18 maggio 2021) Bper Banca, in qualità di istituto organizzatore, Banca Popolare di Sondrio e Cdp, avvalendosi della Garanzia green di Sace, hanno supportato il Gruppo Fratelli Cosulich, attivo nei servizi di spedizione e logistica legati all’industria del trasporto marittimo, “finalizzando un contratto di finanziamento da 31,5 milioni di euro, a cui si aggiungono ulteriori risorse pari a 4,5 milioni di euro da parte della Commissione Europea”. Le risorse – spiegano in una nota congiunta Bper Banca, Banca Popolare di Sondrio e Sace – saranno utilizzate per la “realizzazione di un mezzo navale che consentirà la distribuzione di gas naturale (Gnl) nel Mar ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 maggio 2021), in qualità di istituto organizzatore,die Cdp, avvalendosi della Garanziadi, hanno supportato il Gruppo Fratelli Cosulich, attivo nei servizi di spedizione e logistica legati all’industria del trasporto marittimo, “finalizzando un contratto di finanziamento da 31,5 milioni di euro, a cui si aggiungono ulteriori risorse pari a 4,5 milioni di euro da parte della Commissione Europea”. Le risorse – spiegano in una nota congiuntadi– saranno utilizzate per la “realizzazione di un mezzoche consentirà la distribuzione di gas naturale (Gnl) nel Mar ...

