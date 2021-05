Barella applaude Conte: 'Con lui per vincere, non c'è altra scelta' (Di martedì 18 maggio 2021) La scelta dell'Inter, il legame con Conte, le ambizioni con la Nazionale, la passione dei vini. Nicolò Barella racconta tutto a France Football in una lunga intervista di fine stagione. La prima con ... Leggi su gazzetta (Di martedì 18 maggio 2021) Ladell'Inter, il legame con, le ambizioni con la Nazionale, la passione dei vini. Nicolòracconta tutto a France Football in una lunga intervista di fine stagione. La prima con ...

Advertising

sportli26181512 : Barella applaude Conte: 'Con lui per vincere, non c'è altra scelta': Barella, applausi a Conte: 'Con lui per vincer… -