Atp Lione 2021 | Musetti vince la sfida Next Gen con Auger-Aliassime ed è al 2° turno

(Di martedì 18 maggio 2021) Il classe 2002 che batte il 2000 in unaGen che potrebbe riproporsi nei prossimi anni sul circuito maschile. Lorenzoha la meglio su Felixal primodell’Atp 250 dicon il punteggio di 7-6 3-6 7-5 dopo 2 ore e 45? di partita, prendendosi la rivincita dopo il ko di Barcellona di due mesi fa. Al prossimosfiderà Sebastian Korda. RIVIVI IL LIVE Prestazione di grande maturità per il giovane azzurro, che non gioca il suo miglior tennis ma si fa preferire all’avversario nei momenti importanti. Emblematico in questo senso il doppio fallo con cui il canadese ha consegnato il match a. Il tennista di carrara è partito meglio, breakkando per primo l’avversario. Poi ...