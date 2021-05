Zona bianca Sardegna, Friuli e Molise dal 1° giugno; Liguria, Veneto e Abruzzo a partire dal 7 (Di lunedì 17 maggio 2021) l'Italia torna verso la Zona bianca, cosa cambierà? La pandemia rallenta, dati sui contagi sono in costante miglioramento e il primo effetto è il ritorno... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 17 maggio 2021) l'Italia torna verso la, cosa cambierà? La pandemia rallenta, dati sui contagi sono in costante miglioramento e il primo effetto è il ritorno...

rtl1025 : ?? Dal 1 giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna saranno #zonabianca. E, dal 7 giugno anche Abruzzo, Veneto… - alexbarbera : Forse siamo alla fine dell’incubo. Ecco le novità dell’ultimo decreto riaperture Dall’entrata in vigore del decre… - zaiapresidente : ? Potrebbero essere sei, se il trend dei contagi non peggiorerà, le Regioni italiane in zona bianca a partire dal 7… - giandlerbing : Carino Draghi che vuole rendere l’Italia zona bianca il 21 giugno come l’Inghilterra peccato che in Inghilterra siano tutti vaccinati :-) - PLWilds : RT @FmMosca: ZONA BIANCA non significa FINE DELLE ZONE. Lo vivremo quando arriverà l’influenza stagionale, che si chiamerà #Covid e la cui… -