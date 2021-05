Vieste | l' ex sindaca ferita a coltellate Un 50enne bloccato dai carabinieri

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ersilia Nobile guarirà in una ventina di giorni. Quando è stata colpita era in attesa del suo turno in una farmacia del centro garganico. L'uomo avrebbe problemi psichici

Advertising

Trmtv : Vieste: accoltellata a un braccio ex sindaca, indagano i carabinieri - SanSeveroNews : 'Avevo più volte segnalato le condizioni psicofisiche dell'aggressore' - così il sindaco, della città garganica, Gi… - Dixy62553861 : RT @FoggiaCittaAper: Vieste: accoltellata l'ex sindaca Ersilia Nobile - FoggiaCittaAper : Vieste: accoltellata l'ex sindaca Ersilia Nobile - Telebari : Accoltellata a un braccio ex sindaca di Vieste: indagano i Carabinieri - #Bari #Notizie - -

Ultime Notizie dalla rete : Vieste sindaca

La Gazzetta del Mezzogiorno

Momenti di terrore per l'exdi( Foggia ) Ersilia Nobile: è stata ferita con un coltello ad un braccio da un uomo di circa 50 anni con problemi psichici. Il fatto è avvenuto in mattinata all'interno di una ...Di Michele Vigilante: Brutale aggressione subita dall'exdi, Ersilia Nobile, all'interno di una farmacia dell'ex centro garganico. L'aggressore sarebbe stato individuato, in condizioni psichiche problematiche non avrebbe colpito in maniera .... Ersilia Nobile, ex sindaca di Vieste, in provincia di Foggia, è stata ferita con un coltello ad un braccio d ...“Questa mattina sono stato informato del gravissimo episodio di vile aggressione verificatosi ai danni della Dr.ssa Ersilia Nobile ad opera di un soggetto affetto da grave e latente infermità.Ho espre ...