Uomini e Donne, Puntata di Oggi: La Rivelazione di Riccardo su Roberta! (Di lunedì 17 maggio 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Riccardo fa una Rivelazione sconvolgente su Roberta e su quello che, secondo lui, è il suo reale obiettivo. Intanto Biagio ha una nuova corteggiatrice mentre Sara è serena con Mauro… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato quasi solo di Riccardo e Roberta. I due hanno avuto uno scontro durissimo e Riccardo ha anche detto delle cose molto gravi sul conto della Di Padua. Si è parlato anche di Biagio. Ecco i dettagli. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: nuova corteggiatrice per Biagio! La Puntata si apre con Mauro e Sara. Viene mostrato un filmato riassuntivo delle puntate ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 17 maggio 2021)difa unasconvolgente su Roberta e su quello che, secondo lui, è il suo reale obiettivo. Intanto Biagio ha una nuova corteggiatrice mentre Sara è serena con Mauro… Nellaquotidiana di, si è parlato quasi solo die Roberta. I due hanno avuto uno scontro durissimo eha anche detto delle cose molto gravi sul conto della Di Padua. Si è parlato anche di Biagio. Ecco i dettagli.di: nuova corteggiatrice per Biagio! Lasi apre con Mauro e Sara. Viene mostrato un filmato riassuntivo delle puntate ...

