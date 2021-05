Twitch abbassa il prezzo degli abbonamenti di livello 1 per adeguarli a livello mondiale – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 17 maggio 2021)ha deciso dire ildi1 pere all’economia di ciascun paese..ha deciso dire ildi1 per. Il celebre canale in streaming, infatti, ha deciso di bilanciare il costo dell’abbonamento all’economia di ciascun paese. Fino ad oggi, invece, era tutto bilanciato sui 4,99 dollari americani, una cifra bassa per gli USA, ma decisamente meno abbordabile in America Latina, Asia e ...

Advertising

infoitscienza : Twitch abbassa il prezzo degli abbonamenti di livello 1 per adeguarli a livello mondiale - plutoblockstar : RT @SEDATOBLEND: @elonmusk abbassa la televisione che svegli i vicini. —-> sta sera siamo live 22:30 clicca sul link. - SEDATOBLEND : @elonmusk abbassa la televisione che svegli i vicini. —-> sta sera siamo live 22:30 clicca sul link.… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitch abbassa

Multiplayer.it

... ma la squadra non recepisce lo stimolo del tecnico ela qualità della prestazione. Arona, ...in streaming della gare casalinghe di Altiora Motty saranno disponibili sulla piattaformaal ...Sempre applicando il metro di, Valorant coi suoi 7,9 milioni di follower guarda da lontano ... è possibile accelerarlo: ogni volta infatti che un eroe Asceso livella, il countdown sidi ...In arrivo un cambio rivoluzionario per quanto riguarda le tariffe degli abbonamenti di Livello 1 all'interno di Twitch: lo scopo è di rendere accessibile le iscrizioni a contenuti esclusivi in tutto i ...Twitch aggiorna e cambia le tariffe per l'abbonamento di livello 1 per agevolare ogni persona in diverse parti del mondo.