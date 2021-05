“Tieni giù le mani!”. Caos a UeD, Roberta Di Padua parla e Riccardo Guarnieri perde la testa. Entra la sicurezza (Di lunedì 17 maggio 2021) Sale la tensione nello studio di Uomini e Donne. Riccardo Guarnieri fuori controllo nella puntata di oggi. L’ex cavaliere è tornato al centro del dating show dopo la fine della sua storia con Robert Di Padua. È stata lei ad annunciarlo pubblicamente, chiudendo per sempre la storia. Tutto è successo davanti a Ida Platano, presa di mira da Riccardo Guarnieri. In due mesi quindi la storia tra Riccardo e Roberta è naufragata. “La colpa è mia. Sapevo com’era Riccardo, conoscevo il suo carattere e il suo modo di fare – ha esordito Roberta – Sono voluta andare fino in fondo e oggi è difficile. È difficile affrontare le giornate. Ci sono troppe cose che non sono andate. Per carattere all’inizio ho un po’ abbozzato, poi sono crollata. Non è ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) Sale la tensione nello studio di Uomini e Donne.fuori controllo nella puntata di oggi. L’ex cavaliere è tornato al centro del dating show dopo la fine della sua storia con Robert Di. È stata lei ad annunciarlo pubblicamente, chiudendo per sempre la storia. Tutto è successo davanti a Ida Platano, presa di mira da. In due mesi quindi la storia traè naufragata. “La colpa è mia. Sapevo com’era, conoscevo il suo carattere e il suo modo di fare – ha esordito– Sono voluta andare fino in fondo e oggi è difficile. È difficile affrontare le giornate. Ci sono troppe cose che non sono andate. Per carattere all’inizio ho un po’ abbozzato, poi sono crollata. Non è ...

Rebecca Ghilardotti, la 17enne che ha salvato l'amico con il defibrillatore: ho imparato ai corsi con i manichini "Tieni, tocca a te". "Con il defibrillatore in mano, la prof che ci invitava a far presto, ho pensato ... Giù come un sasso, senza conoscenza né battito, "come Piermario Morosini", diranno i medici di ...

