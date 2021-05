(Di lunedì 17 maggio 2021) L’attrice che sta per debuttare come regista al Festival Pucciniano parla dell’epidemia che non deve scalfire la magia del grande schermo

Advertising

Margo_Channing : 'Non si può immaginare – spiega Stefania Sandrelli – il cinema distanziato. E’ bello proprio perché si fa a spallat… - ciakmag : #StefaniaSandrelli: “Il cinema? Credo sia una delle ultime cose che si debba riaprire” ?? - anglotedesco : Stefania Sandrelli controcorrente: «I cinema devono riaprire per ultimi» - infoitinterno : Stefania Sandrelli: “I cinema devono essere gli ultimi a riaprire”| L’INTERVISTA - LaPresse_news : Intervista a Stefania #Sandrelli: “I #cinema devono essere gli ultimi a riaprire.' #lapresse -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Sandrelli

lo dice all'agenzia LaPresse spiegando: 'Il cinema è per sua definizione assembramento. Non si può immaginare il cinema distanziato, è bello proprio perché si fa a spallate per ...Una grande famiglia : è una fiction con Alessandro Gassmann etra i protagonisti principali. Le tre stagioni sono andate in onda tra il 2012 e il 2015 su Rai 1 e raccontano la ...Stefania Sandrelli è stata intervistata dall’agenzia LaPresse dove ha raccontato il suo stato d’animo durante la pandemia. “Questo ultimo anno di pandemia mi ha infragilito. Ho paura di quel che non c ...Stefania Sandrelli, intervistata da La Presse, ha parlato della pandemia, soffermandosi sulla riapertura delle sale cinematografiche. L’attrice ha ammesso che questo periodo lha ...