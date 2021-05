Scuola d’estate, Toccafondi non ci sta: “Non può essere tutto lasciato su base volontaria. Occorre rimediare sulla dispersione scolastica” (Di lunedì 17 maggio 2021) "Dopo un anno scolastico in cui la Dad davanti a un video è stata molto più della didattica in presenza in classe, arrivano i danni e tra questi gli abbandoni scolastici". Così Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera, a Tgcom24. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 maggio 2021) "Dopo un anno scolastico in cui la Dad davanti a un video è stata molto più della didattica in presenza in classe, arrivano i danni e tra questi gli abbandoni scolastici". Così Gabriele, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera, a Tgcom24. L'articolo .

Advertising

sspagnolo_ : RT @Droghiere: Le 5 cose più fredde del mondo: - Idrogeno liquido - Ibernazione - Zero assoluto - Polo Nord - Bagni della scuola - Piedi de… - TecnicaScuola : Scuola d’estate: 5 punti per la progettazione dei moduli formativi -- - varesenews : Alternanza scuola-lavoro inedita al Facchinetti: «Esperienze in azienda anche d’estate» - onlythekindnxss : @nonesistelamore amore stai tranquilla, penso che un po' tutti siamo in panico, è maggio e ci sono interrogazioni e… - ScuolAzioneTO : RT @MilaSpicola: Una cosa è la valutazione formativa, un’altra questo meccanismo infernale di polli da batteria. OcsePisa2018 definiva gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola d’estate Scuola d’estate: nuovo modello educativo tra gli obiettivi del Piano. Cosa sono i Patti di comunità. FAQ Ministero Orizzonte Scuola