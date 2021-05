Salaffi UniMarche | ‘Anche 7 anni per avere diagnosi fibromialgia’

(Di lunedì 17 maggio 2021) Non presenta segni clinici obiettivi ma una serie infinita di sintomi. Tra questi, dolore cronico diffuso da almeno tre mesi, astenia, stanchezza mentale e fisica, problemi cognitivi, disturbi genito-urinari, emicrania, rigidità, dolori e crampi addominali, ansia e depressione che compromettono la vita quotidiana di chi fa i conti con la fibromialgia, malattia reumatica cronica che colpisce circa 2 milioni di italiani. “Con una gamma di disturbi e dolori così ampia e variegata, possono trascorrere diversi, anche sette, per arrivare allaunivoca di fibromialgia. È assurdo ma è così”. Lo afferma Fausto, professore associato di Reumatologia all’Università Politecnica delle Marche e responsabile nazionale del registro Fibromialgia. “Il dolore – spiega– è il principale sintomo della ...

Adnkronos

